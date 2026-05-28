В Рязани масштабно отключат воду: более 80 улиц и десятки соцобъектов останутся без водоснабжения

Причина отключения – ремонтные работы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает МП «Водоканал города Рязани», сегодня с 20:00 28 мая до 08:00 29 мая из-за ремонтных работ будет прекращена подача холодной воды.

Отключение затронет свыше 80 улиц, переулков и проездов. В их числе – Большая, Касимовское шоссе, Тимакова, Тимуровцев, Новоселов, Электрозаводская, Есенина, Кальная и Советской Армии. Без воды останутся около 2000 домов.

В зону отключения попали не менее 15 школ (№ 14, 15, 36, 43, 59, 63, 67, 68, 72, 73, 76 и другие) и 21 детский сад (№ 2, 4, 26, 36, 40, 41, 60, 66, 91, 96, 112, 117, 119, 125, 130, 131, 138, 142, 147, 150 и Дядьковский). Водоснабжение восстановят утром 29 мая. Жителям рекомендуют сделать запас воды.