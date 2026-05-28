НовостиПолитика28 мая 2026 7:08

Губернатор утвердил 12 членов Общественной палаты Рязанской области

До этого треть состава определила облдума
Губернатор Павел Малков определил 12 из 36 членов Общественной палаты Рязанской области. Постановление об этом издано 27 мая.

В состав вошли:

- Виктор Боборыкин, предсадатель правления РООО инвалидов Союза «Чернобыль»;

- Дмитрий Боков, ректор РГУ имени С.А. Есенина;

- Ольга Воронова, начальник центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А. Есенина

- Наталья Гришина, директор областной библиотеки им. Горького, председатель РРООО «Союз женщин России»

- Татьяна Косачева, руководитель регионального отделения «Движения первых»;

- Александр Костров, председатель РРО ВОО ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

- Юлия Косьяненко, замдиректора областной библиотеки им. Горького;

- Любовь Ларина, директор юридического института РГУ имени С.А. Есенина, исполнительный директор регионального отделения «Ассоциации юристов России»;

- Ольга Маскаева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области;

- Евгения Решетина, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, замдиректора рязанского «Центра патриотического воспитания и развития добровольчества»;

- Руслан Салюков, адвокат, общественный деятель;

- Сергей Филимонов, руководитель «Дома общественных организаций» Рязанской области и регионального отделения «Российского военно-исторического общества», бывший вице-губернатор Рязанской области.

Еще треть состава ранее утвердила облдума. Оставшуюся треть сформируют те 24 человека, которые уже вошли в Общественную палату.