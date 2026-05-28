Губернатор утвердил 12 членов Общественной палаты Рязанской области.

Губернатор Павел Малков определил 12 из 36 членов Общественной палаты Рязанской области. Постановление об этом издано 27 мая.

В состав вошли:

- Виктор Боборыкин, предсадатель правления РООО инвалидов Союза «Чернобыль»;

- Дмитрий Боков, ректор РГУ имени С.А. Есенина;

- Ольга Воронова, начальник центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А. Есенина

- Наталья Гришина, директор областной библиотеки им. Горького, председатель РРООО «Союз женщин России»

- Татьяна Косачева, руководитель регионального отделения «Движения первых»;

- Александр Костров, председатель РРО ВОО ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

- Юлия Косьяненко, замдиректора областной библиотеки им. Горького;

- Любовь Ларина, директор юридического института РГУ имени С.А. Есенина, исполнительный директор регионального отделения «Ассоциации юристов России»;

- Ольга Маскаева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области;

- Евгения Решетина, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, замдиректора рязанского «Центра патриотического воспитания и развития добровольчества»;

- Руслан Салюков, адвокат, общественный деятель;

- Сергей Филимонов, руководитель «Дома общественных организаций» Рязанской области и регионального отделения «Российского военно-исторического общества», бывший вице-губернатор Рязанской области.

Еще треть состава ранее утвердила облдума. Оставшуюся треть сформируют те 24 человека, которые уже вошли в Общественную палату.