Губернатор утвердил 12 членов Общественной палаты Рязанской области.

Губернатор Павел Малков определил 12 из 36 членов Общественной палаты Рязанской области. Постановление об этом издано 27 мая.
В состав вошли:
- Виктор Боборыкин, предсадатель правления РООО инвалидов Союза «Чернобыль»;
- Дмитрий Боков, ректор РГУ имени С.А. Есенина;
- Ольга Воронова, начальник центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А. Есенина
- Наталья Гришина, директор областной библиотеки им. Горького, председатель РРООО «Союз женщин России»
- Татьяна Косачева, руководитель регионального отделения «Движения первых»;
- Александр Костров, председатель РРО ВОО ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
- Юлия Косьяненко, замдиректора областной библиотеки им. Горького;
- Любовь Ларина, директор юридического института РГУ имени С.А. Есенина, исполнительный директор регионального отделения «Ассоциации юристов России»;
- Ольга Маскаева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Рязанской области;
- Евгения Решетина, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области, замдиректора рязанского «Центра патриотического воспитания и развития добровольчества»;
- Руслан Салюков, адвокат, общественный деятель;
- Сергей Филимонов, руководитель «Дома общественных организаций» Рязанской области и регионального отделения «Российского военно-исторического общества», бывший вице-губернатор Рязанской области.
Еще треть состава ранее утвердила облдума. Оставшуюся треть сформируют те 24 человека, которые уже вошли в Общественную палату.