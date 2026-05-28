Потеплеет только в июне: стало известно, когда в Рязань вернется летняя погода

Синоптики Рязанского ЦГМС прогнозируют ухудшение погоды. Пик похолодания ожидается в пятницу, 29 мая. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов, днём воздух прогреется лишь до +10…+15°. В субботу, 30 мая, будет не намного теплее: ночью также +1…+6°, днём до +17°.

В ближайшие дни – облачно с дождями, местами с грозами. Ветер западный и северо-западный с порывами до 15–17 м/с.

Летнее тепло вернётся в регион только в середине следующей недели. Во вторник, 2 июня, ожидается переменная облачность: ночью +9°, днём до +19°. В среду, 3 июня, ветер сменится на западный, станет ещё теплее: ночью около +12°, днём воздух прогреется до +23°.