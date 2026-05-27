«Ростелеком» отметил рязанских журналистов и презентовал новый продукт.

27 мая представители рязанского отделения компании «Ростелеком» встретились с представителями масс-медиа нашего города, принимавшими участие в XV конкурсе региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». К сожалению, в этом году никто из наших земляков не вошел в число победителей. Но не отметить участников «Ростелеком» не мог. Именно поэтому все участники получили грамоты и приятные подарки.

Кроме того, специалисты компании презентовали новую платформу «Рестомания», которая работает в защищенном контуре «Ростелекома» и объединяет инструменты для управления ресторанным бизнесом любого формата.

- Если простыми словами, то это брендированный канал продаж, - рассказывает ведущий специалист по продуктам и пресейлу филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Алексей Максименко. – Мы даем бизнесу инструменты, которые позволяют увеличить прибыль, поднять средний чек, набить свою клиентсткую базу, перевести трафик с агрегатора к себе в базу данных и общаться с базой клиентов напрямую. В этом случае, бизнес зарабатывает еще и на том, что сокращается процент комиссии, который он платит агрегатору.

В частности, благодаря «Рестомании», рестораторы получат мобильное приложение и готовый сайт доставки, которые можно запустить в несколько кликов, без затрат на создание и поддержание цифровой инфраструктуры. Эта платформа позволяет автоматизировать процесс бронирования столиков, выстроить работу собственной курьерской службы или задействовать курьеров служб-партнеров. Рестораны и кафе смогут получать данные гостей и отправлять им промокоды и карты лояльности, сообщать о скидках и акциях. Кроме того, специалисты «Ростелеком» помогают в продвижении сервиса, оказывая маркетинговую поддержку. Плюс в том, что эта платформа подойдет как небольшим кафе, так и сетевым ресторанам.

Журналисты, которым представили этот проект, отметили, что выгода очевидна. В скором времени это смогут подтвердить и первые пользователи.