Назначен новый руководитель Сасовского межрайонного следственного отдела

Подполковник юстиции Андрей Птицын имеет за плечами почти 20 лет следственной работы. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Приказом Следственного комитета РФ руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области назначен подполковник юстиции Андрей Птицын.

С ноября 2025 года он временно исполнял обязанности руководителя. Андрей Птицын начал службу в органах внутренних дел в 2006 году, затем с 2008-го – в следственном управлении СК. Занимал должности следователей Сараевского, Ухоловского, Кораблинского районов и заместителя руководителя Касимовского межрайонного следственного отдела.

За время службы неоднократно поощрялся, в том числе правами Председателя СК России.