НовостиОбщество27 мая 2026 15:58

Назначен новый руководитель Сасовского межрайонного следственного отдела

Опытный следователь, прошедший путь от сотрудника ОВД до и. о. руководителя, назначен главой межрайонного отдела
Подполковник юстиции Андрей Птицын имеет за плечами почти 20 лет следственной работы. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

Приказом Следственного комитета РФ руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области назначен подполковник юстиции Андрей Птицын.

С ноября 2025 года он временно исполнял обязанности руководителя. Андрей Птицын начал службу в органах внутренних дел в 2006 году, затем с 2008-го – в следственном управлении СК. Занимал должности следователей Сараевского, Ухоловского, Кораблинского районов и заместителя руководителя Касимовского межрайонного следственного отдела.

За время службы неоднократно поощрялся, в том числе правами Председателя СК России.