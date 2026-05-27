Рязанские врачи спасли мужчину с инсультом, успели в первые часы

В рязанскую ОКБ поступил мужчина с инсультом, которому стало плохо на улице, сообщает региональный минздрав.

Утреннее недомогание он сначала списал на усталость и решил сходить в магазин. Спускаясь по лестнице, мужчина не обратил внимания, что рука стала плохо реагировать. Однако уже на улице его состояние резко ухудшилось: появилась потеря равновесия, двоение в глазах и сильная головная боль.

Прохожие заметили, что мужчина с трудом стоит на ногах, и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада предварительно поставила инсульт и доставила в ОКБ.

В больнице диагноз подтвердился, пациента начали готовить к тромболизису. Время от появления симптомов до госпитализации составило 1,5 часа. Благодаря своевременной помощи инсульт прошел без последствий.

«Тромболитическая терапия, или тромболизис, — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга. Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3–4,5 часа после появления симптомов инсульта», - рассказал заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

Две недели врачи наблюдали пациента и проводили необходимое лечение. На данный момент мужчина чувствует себя удовлетворительно, его выписали. Теперь он будет наблюдаться по месту жительства.