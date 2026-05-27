Что запретили в «Заколдованном лесу» и еще трех рязанских памятниках природы? Установлены новые охранные зоны

Охранные зоны установлены для памятников природы в Клепиковском, Шиловском, Рыбновском и Рязанском округах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области установлены охранные зоны для памятников природы областного значения: «Норинский лес», «Заколдованный лес», «Вакинский лес» и «Геологические отложения у с. Дядьково».

Памятники расположены в Клепиковском, Шиловском, Рыбновском и Рязанском округах. Площадь зон варьируется от 1,63 га (у с. Дядьково) до 39 га («Норинский лес»).

Охранные зоны созданы на срок действия самих памятников. Их границы утверждены, для каждого объекта разработано положение о режиме охраны. Земельные участки у собственников и арендаторов не изымаются, однако на них вводится ряд ограничений на использование.

В частности, запрещены: строительство (кроме линейных объектов), добыча полезных ископаемых, мелиорация, складирование отходов и токсичных веществ, выжигание растительности, стоянка транспорта вне дорог, разведение костров и устройство туристических стоянок. Также нельзя повреждать информационные знаки.