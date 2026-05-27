Еще на месяц экс-губернатор Рязанской области Любимов останется в СИЗО.

26 мая Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему губернатору Рязанской области Николаю Любимову. В СИЗО он останется еще, как минимум, до 20 июня.

По состоянию на начало 2026 года экс-глава региона обвинялся в получении взяток на сумму более 270 млн рублей. Из них 252 млн, по словам главы СК России Александра Бастрыкина, - за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Остальное - от поставщиков медицинского оборудования, с которыми заключались контракты.

Под следствием Николай Любимов находится с декабря 2024 года.