Завод бытовой химии «Мистер Грин» обанкротился в Рязани.

В Рязани обанкротился завод бытовой химии «Мистер Грин». Областной арбитражный суд ввел в отношении ООО процедуру конкурсного производства, то есть реализации имущества должника. Она будет проводиться до 12 ноября.

Процесс начался осенью 2025 года с заявления предпринимателя, которому фирма задолжала 2,3 млн рублей. Теперь эта сумма включена в реестр требований кредиторов. Решение пока не вступило в законную силу.

Параллельно судом рассматривались и другие иски в отношении завода. В частности, 388 тыс.руб. по кредиту взыскивал банк ПСБ.