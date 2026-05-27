Под Рязанью восстановят 700 метров разбитой дороги в селе Дядьково

Село Дядьково в марте 2026 года.

27 мая на заседании правительства Рязанской области прозвучал вопрос о разбитой дороге в селе Дядьково. Проезжая часть страдает из-за большегрузного транспорта и другой тяжелой техники, которая задействована в строительстве нового моста через Оку.

По словам министра транспорта и автодорог Антонины Черских, в Дядькове организованы работы по по восстановлению дорожного покрытия на участке 700 метров:

«В настоящее время выполнены работы по устройству нижнего слоя. До середины июня планируем завершить устройство верхнего слоя с нанесением разметки», - доложила министр.