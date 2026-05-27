НовостиПроисшествия27 мая 2026 9:55

Начались выплаты семьям погибших при ударе БПЛА по Рязани

Первые средства уже перечисляют
С 27 мая региональное правительство обещает начать выплаты родственникам погибших.

На заседании регионального правительства сообщили, что более 200 человек уже получили выплаты на первоочередные нужды. Было заявлено о старте компенсаций для граждан, потерявших близких.

«Наверное, уже сегодня отправим первые выплаты тем, у кого случилась невосполнимая трагедия. У нас организовано индивидуальное сопровождение пострадавших семей», – рассказал министр труда и соцзащиты Андрей Кричинский.

Губернатор поручил полностью исключить бюрократические издержки: предложено выезжать в пункты временного размещения и оформлять всё на месте.

В Рязани работают несколько ПВР, включая «Сосновый Бор», Академию тенниса и гостиницу РИРО.