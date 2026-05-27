Юная рязанка вручила калинник губернатору Тульской области

Тульский губернатор высоко оценил инициативу рязанских кулинаров.

На форуме «Территория бизнеса: комфорт в развитии», проходящем в Тульской области, главу региона Дмитрия Миляева познакомили с рязанским калинником. Вкусный сувенир ему вручила юная Алина Кирилина.

Папа девочки, соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин кратко рассказал Дмитрию Миляеву об истории калинника. Он отметил, что тульский губернатор высоко оценил инициативу по созданию в Рязанской области такого гастрономического бренда.

«Дружбе Тульского пряника с Калинником — быть!» - высказался Дмитрий Кирилин.