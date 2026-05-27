«У нас уникальный случай»: рязанский подросток, который попал под товарный поезд, учится ходить и говорить заново

Врачи полтора месяца боролись за жизнь юноши и поставили на ноги. Фото: ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой.

В начале апреля 17-летний Кирилл попал под товарный состав. Когда юношу привезли в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, врачи не делали прогнозов – тяжелейшая травма, множественные повреждения внутренних органов и головного мозга. Первые 19 дней пострадавший провел в реанимации – боролся за каждый вдох.

Полтора месяца врачи спасали жизнь и возвращали здоровье ребенку. Молодость и медицина совершили невозможное. Как только острый период миновал, за дело взялось отделение восстановительной терапии и реабилитации. Пациента начали поднимать, разрабатывать суставы, ставить на ноги с помощью вертикализатора. С ним занимались логопед и психолог – возвращали речь и глотательный рефлекс.

Кирилл постепенно начал сам вставать и ходить по палате. Он набирается сил с помощью высококалорийных смесей. «Такой исход – это заслуга медицины, Господа Бога и молодости», – говорит мама Марина. И добавляет: «У нас уникальный случай, и люди нам встретились уникальные».

Пострадавшему осталось немного долечиться, и он отправится домой. «Заглядывать вперед – далеко. А пока хочется думать о хорошем», – комментируют результаты восстановления специалисты.