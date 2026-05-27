Натурализованный россиянин развернул под Рязанью нелегальную торговлю сигаретами

Из трех торговых точек изъято почти 3400 пачек сигарет на полмиллиона рублей.

Почти 3400 пачек сигарет на полмиллиона рублей изъяли полицейские из трех специализированных магазинов в городе Рыбном. Табачная продукция была нелегальной, немаркированной. Бренды на пачках красовались известные, но покупателей при этом привлекала сравнительно невысокая цена.

Как сообщает УМВД России по Рязанской области, к сбыту сомнительной продукции оказался причастен 36-летний владелец торговой сети, уроженец ближнего зарубежья, натурализованный гражданин России. Против него дознаватель рыбновского ОМВД завел уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК.