Рязанца, передававшего данные украинской разведке, задержали за госизмену. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ России объявила о задержании в Рязанской области мужчины, причастного к разведывательной деятельности в интересах ГУР МО Украины. До данным ведомства, он через мессенджер по собственной инициативе контактировал с представителем разведки сопредельного государства.

Сотрудники УФСБ по Рязанской области установили, что с 2025 года он передавал противнику разного рода сведения. Они касались военных, транспортных, промышленных (ОПК), энергетических объектов и участников СВО.

Следственный отдел управления возбудил в отношении рязанца уголовное дело по статье 275 УК РФ — о государственной измене в форме помощи другой стране в деятельности, направленной против безопасности России.

- ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-разведывательную деятельность, - добавили представители ведомства.