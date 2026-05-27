Московское шоссе встанет на ночной ремонт: опубликован список объездов и отмен троллейбусов

В связи с аварийно-ремонтными работами на Московском шоссе с 22:00 30 мая до 06:00 31 мая будет закрыт проезд на участке от дома 10/ 5 до пересечения с Михайловским шоссе.

Для общественного транспорта вводятся изменения:

• Автобусы №№30М3, 41М2, 47М2, 50М3, 53М2, 66М2, 68М3, 71М2, 73М2, 75М2, 88М2, 95М2 на отрезке от «Вокзальной ул.» до ТРЦ «Премьер» проследуют в объезд по Михайловскому шоссе, ул. Московской и Шоссейному переулку.

• Маршруты №7 и 27 будут следовать до ж/д вокзала «Рязань-2».

• Автобус №46М3 от остановки «Дом Художник» поедет по Северной окружной дороге.

• Движение троллейбусов №1, 9, 10, 16, 16А на время работ приостанавливается.

Место ремонта огородят и установят временные дорожные знаки.