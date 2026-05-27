Столетие назад в Рязанской области коров было в 4 раза больше, чем сейчас

Рязаньстат показал исторические параллели в аграрной отрасли региона между 1926 и 2026 годами. В животноводстве сравнение оказалось не в пользу современности.

В 20-х годах XX века в Рязанской губернии насчитывалось 419 тыс. лошадей, 673 тыс. голов КРС, 2,5 млн овец, свиней и коз, а также 2,8 млн голов птицы.

Сегодня, согласно статистике Рязаньстата за март 2026 года, поголовье составляет: КРС – 172,54 тыс. голов (против 673 тыс. в 1926 году), свиней – 464,35 тыс., овец и коз – 33,2 тыс. (тогда как в 1926 году свиней, овец и коз было 2,5 млн). Количество птицы, напротив, выросло до 6,56 млн голов (2,8 млн в 1926 году).

Столетие назад регион был действительно аграрным, и по некоторым позициям его показатели выглядят весомее нынешних.