15-летнюю рязанку нашли мертвой в квартире, подозреваемый - брат

Следователи провели осмотр места преступления и назначили экспертизы.

Вечером 24 мая тело 15-летней девочки с признаками наситсивенной смерти обнаружили ее родители в квартире на улице Островского города Рязани. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Накануне семейная пара уехала из дома, оставив дочь вместе с 17-летним братом. Однако юноша пропал, и в соцсетях появилась ориентировка на него как на подозреваемого. СУ СКР по Рязанской области подтверждает, что его причастность к совершению преступления проверяется, а местонахождение — устанавливается.