Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Рязанской области

На автодороге М5 «Урал» столкнулись грузовик и Волга. Фото: УМВД по Рязанской области

Два пассажира в возрасте 54 и 56 лет получили травмы в ДТП на 189 километре автодороги М5 «Урал». Авария произошла вечером 25 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 62-летний житель Республики Калмыкия, управляя грузовым автомобилем «Volvo Trucks, совершил столкновение с «Газ 2410». Водителем легковушки был 52-летний житель Нижегородской области.

В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля «Газ 2410». Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.