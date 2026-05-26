Грозит пожизненное лишение свободы. Скрывающегося 26-летнего Ахлиддина Хасанова разыскивают в Рязани

В Рязани разыскивают 26-летнего уроженца Таджикистана Ахлиддина Хасанова. Ориентировка размещена на стенде у отдела МВД России по Московскому району Рязани.
По данным полиции, Махмудов скрывается от следственного управления УМВД России по Рязанской области. Его обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также в участии в преступном сообществе.
Хасанову грозит пожизненное лишение свободы.
За нападение на представителя власти в Рязани продолжается розыск 26-летнего уроженца Грузии Махмуда Ибрагимова (подробнее с фото).