НовостиПроисшествия26 мая 2026 10:14

Приехала, получила гражданство и нигде не работала. Уроженка Закавказья с паспортом РФ фиктивно прописала в Рязани пятерых мигранток

Источник:kp.ru
35-летняя рязанца помогла мигрантам легализоваться за деньги через МФЦ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани полицейские выявили пять фактов фиктивной регистрации иностранцев, сообщает УМВД России по Рязанской области. По данным ведомства, 35-летняя дама прописала в своей квартире на улице Новоселов пять женщин из Средней Азии в возрасте от 27 до 46 лет. В действительности никто из них там не жил.

Сама женщина – безработная уроженка одной из стран Закавказья, недавно получившая российское гражданство. К ней через знакомых обращались мигранты, которые просили за деньги выступить принимающей стороной и подать документы на регистрацию в МФЦ.

Против рязанки возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.