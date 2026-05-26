НовостиОбщество26 мая 2026 9:05

Рязанские компании планируют поставлять торф и пиво в Китай

Стали известны некоторые итоги выставки «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине
Завершилась бизнес-миссия в Китай 11 рязанских компаний. Фото: Юлия Швакова.

Делегация рязанских предприятий завершила бизнес-миссию в КНР, приняв участие в выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине. Среди ключевых достижений называются договорённости о поставках рязанского торфа и пива.

Достигнута предварительная договорённость о поставках до 300 тыс. тонн торфа в год для провинций Ляонин и Шаньдун. Продукцией также заинтересовалась администрация Харбина. Это отражает растущий спрос КНР на природные органические материалы.

Производитель крафтового пива получил запрос на 20 тонн от крупной китайской корпорации с обширной сетью супермаркетов и алкомаркетов по всей стране.

Также китайские компании проявили интерес к рязанской муке и снекам.