Рязанские компании планируют поставлять торф и пиво в Китай

Завершилась бизнес-миссия в Китай 11 рязанских компаний.

Делегация рязанских предприятий завершила бизнес-миссию в КНР, приняв участие в выставке «Российско-Китайское ЭКСПО» в Харбине. Среди ключевых достижений называются договорённости о поставках рязанского торфа и пива.

Достигнута предварительная договорённость о поставках до 300 тыс. тонн торфа в год для провинций Ляонин и Шаньдун. Продукцией также заинтересовалась администрация Харбина. Это отражает растущий спрос КНР на природные органические материалы.

Производитель крафтового пива получил запрос на 20 тонн от крупной китайской корпорации с обширной сетью супермаркетов и алкомаркетов по всей стране.

Также китайские компании проявили интерес к рязанской муке и снекам.