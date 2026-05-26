Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 мая 2026 8:04

Работодатели Рязанской области получили 182 млн рублей на охрану труда

Более 192 млн рублей заложили в регионе на профилактику профзаболеваний
Источник:kp.ru
240 работодателей в Рязанской области отправили сотрудников на медосмотры за счет фонда.

240 работодателей в Рязанской области отправили сотрудников на медосмотры за счет фонда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области 240 компаний получили компенсацию расходов на профилактику травматизма и профзаболеваний, сообщает региональное отделение СФР. С начала года им перечислили 182,1 млн рублей. Всего на эти цели в 2026 году заложили более 192,5 млн рублей.

В ведомстве пояснили, что сначала работодатели тратят свои деньги, а потом подают заявку на возмещение. Сделать это нужно до 1 августа. А до 15 декабря - отчитаться о расходах. Подать заявление можно через портал госуслуг, по почте или лично в клиентской службе.

Размер компенсации - до 20% от страховых взносов, начисленных за прошлый год. Если деньги идут на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, лимит повышается до 30%.

Важное условие: на момент подачи заявления у работодателя не должно быть долгов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Деньги можно потратить на средства индивидуальной защиты, медосмотры сотрудников вредных производств, путевки в санатории и другие цели.