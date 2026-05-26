В ЦПКиО города Рязани занимаются пересадкой молодых деревьев

Используется специальное оборудование - пересадочник.

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о мероприятиях по озеленению в ЦПКиО.

«Высаживаем не только привозные саженцы, но и пересаживаем то, что уже здесь растет», - проинформировал управленец.

По словам Ясинского, после вырубки аварийных деревьев в ЦПКиО осталось много мелколесья и деревьев, которые мешали друг другу из-за слишком разросшихся крон и корней. Рабочие перемещают их на новые места.

По состоянию на 25 мая была посажена половина от запланированного объема. Как отметил глава горадминистрации, в жару работы проводились в щадящем для деревьев режиме - в утренние и вечерние часы. С похолоданием подрядчик наращивает темпы. Для перемещения молодых деревьев используется специальное оборудование - пересадочник. Это позволяет максимально сохранить корневую систему и обеспечить высокую приживаемость.

«Высаженные деревья поливают, удобряют и закрывают мульчей, чтобы влага не уходила. При необходимости используют специальные капельницы», - сообщает Борис Ясинский.

Он также добавил, что наряду с липами, дубами, березами, ясенеми и осинами высаживаются черемуха, сосны, ели. Оставшееся пространство засеют газоном, проложат тропинки.