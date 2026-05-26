Водителю вылетевшей с дороги «Лады» оказали первую помощь автоинспекторы.

На 235 километре трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась. Пострадавшему в аварии водителю первую помощь оказали сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП случилось примерно в 9:30 24 мая. За рулем был 50-летний житель города Скопина. Первым на место подоспел экипаж ДПС МОМВД России «Михайловский»

Полицейские наложили водителю повязки на раны для защиты от грязи и инфекций и передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в ближайшую больницу.