«Людей совершенно не боятся, будто играются». Десятки крыс заполонили улицу в центре Рязани, встречая прохожих и туристов

Семейство крыс обитает рядом с вокзалом «Рязань-1».

Десятки крыс наблюдают жители и гости Рязани ежедневно в центре города на Малом шоссе. Фото и видео прислали КП-Рязань очевидцы.

Судя по кадрам, крысиное семейство расположилось под пандусом многоэтажного дома – там же расположен супермаркет и пивной магазин – напротив вокзала «Рязань-1». Видно, как стаи крыс бегают под куст пузыреплодника и обратно.

Нашествие крыс в центре Рязани

«Людей совершенно не боятся, будто играются. Прохожие их снимают, фотографируют, но держатся подальше от скамеек и газона», - рассказал один из очевидцев.