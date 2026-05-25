Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 15:32

В Рязани обсудили реагирование на «особые ситуации» во время сдачи ЕГЭ-2026

Специалисты определили алгоритмы действий при технических сбоях, нарушениях регламента и списываниях на экзаменах
Источник:kp.ru
В 2025 году Рязанская область по качеству проведения экзаменов вошла в топ-10 по России. Фото: Рособрнадзор.

В 2025 году Рязанская область по качеству проведения экзаменов вошла в топ-10 по России. Фото: Рособрнадзор.

В рязанской школе № 76 прошел семинар-совещание по подготовке к ЕГЭ-2026. Участие в нем приняли более 300 человек.

Главной темой стали алгоритмы действий при возникновении «особых ситуаций» во время тестирования. Педагоги подробно разобрали порядок реагирования на технические сбои и нарушения регламента, а также процедуру удаления школьников за списывание. Для каждого участника процесса закрепили четкие зоны ответственности.

Экзаменационная кампания стартует 1 июня и продлится до 9 июля с учетом резервов и дней пересдачи.