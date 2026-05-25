Супруги устраивали в съемных квартирах в Рязани узлы связи для мошенников.

Супруги из Подмосковья устраивали и обслуживали в Рязани узлы связи для мошенников. Их задержали и поместили в СИЗО в сентябре 2025 года. Теперь им предстоит суд.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в контакт с мошенниками через мессенжер вступил безработный житель города Долгопрудный, судимый за разбой. Вместе с супругой (тоже судимой — за присвоение) они арендовали в Рязани четыре квартиры, разместили там специальное оборудование и настроили его по инструкциям «работодателей». Часть необходимого «железа» они получили от анонимных сообщников курьерской доставкой, еще часть купили сами.

В итоге абонентские терминалы пропуска трафика раскрыли полицейские из отдела по борьбе с киберпреступлениями и сотрудники УФСБ по региону. В помещениях силовики обнаружили SIM-банк на 256 SIM-карт, шесть VoIP-GSM шлюзов на 32 антенны каждый, по четыре ноутбука, роутера и мобильных телефона, а также около 3 тысяч SIM-карт.