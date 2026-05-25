Рязанцы жалуются на «жуткую вонь», но Минприроды превышений ПДК не зафиксировало

24 мая экологическая карта Рязани пестрела сообщениями горожан.

Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги мониторинга воздуха за неделю с 18 по 24 мая. Передвижные эколаборатории и стационарные посты в Канищево, Дашково-Песочне и у Кремля не выявили превышений ПДК по загрязняющим веществам.

Однако рязанцы думают иначе. На интерактивной карте проекта «Экомонитор62» только за воскресенье, 24 мая, появилось более 50 жалоб на резкий запах почти во всех районах города. «Жуткая вонь, гарь, сильный едкий запах, тухлые яйца» – так описывают свои ощущения горожане.