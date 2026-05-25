Борис Ясинский объяснил, почему на улице Почтовой в Рязани убрали лавочки

На улице Почтовой в Рязани сократили количество скамеек. Глава городской администрации Борис Ясинский напомнил, что решение убрать лавочки было принято из-за многочисленных обращений местных жителей. Рязанцы жаловались на шум и большое скопление людей в ночное время суток.

При этом часть скамеек на улице сохранили. Как отметил Борис Ясинский, лавочки остались в начале и в конце улицы.

«Надеюсь, эта мера поможет: скоплений людей не будет, и жителям ближайших домов станет спокойнее», - написал он во ВКонтакте.