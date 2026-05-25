В Рязани пройдут 12 мероприятий в честь Дня защиты детей.

Администрация Рязани анонсировала 12 мероприятий в честь Дня защиты детей. Они пройдут с 30 мая по 1 июня на разных площадках города.

«Для юных рязанцев и их родителей организуют спектакли, забеги, концерты и другие интересные мероприятия», - описывает мрия опубликованную афишу.

Первый детский праздник запланирован на 30 мая в Нижнему городском саду. Активности продолжатся в воскресенье, в том числе в Лесопарке, ЦПКиО, парке Дворца Первых и перед ДК «Приокский». Основная же часть программы намечена на понедельник: 1 июня она стартует в 11:00, а заверщающие мероприятия начнутся в 18:00.

Афиша мероприятий в честь Дня защиты детей в Рязани

30 мая

- 11:00 – 14:00, детский праздник «Рязань — детям», Нижний городской сад.

31 мая

- 09:00 – 13:00, благотворительный забег «Спорт во благо», фестиваль детства, Лесопарк;

- 12:00, праздник детства, Зелёный театр, ЦПКиО;

- 13:00 – 17:00, фестиваль Движения Первых, Парк Рязанского Дворца Первых;

- 17:00, праздник «Пусть всегда буду Я!», площадь перед МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани.

1 мая

- 11:00, праздник «Навстречу солнцу!», Центральная детская библиотека;

- 12:00, детский спектакль, ЦГБ им. Есенина;

- 13:00, игровая программа «День детских удовольствий», библиотека-филиал №12 МБУК «ЦБС г. Рязани»;

- 17:00, праздник, посвящённый Дню защиты детей, уличная сцена Рязанского Дворца молодёжи;

- 17:30, концерт детского музыкального театра «Созвездие Добра» «Добро пожаловать в детство», площадь перед МБУК «МКЦ г. Рязани»;

- 18:00, детская программа «Здравствуй, лето — праздник детства», летняя эстрада КДЦ «Октябрь»;

- 18:00, музыкально-просветительская программа «Сказки народов России», ступени Рязанской областной филармонии в Нижнем городском саду.