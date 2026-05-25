Мотоциклист без прав погиб в ДТП на проезде Шабулина в Рязани

В ДТП 24 мая погиб водитель мотоцикла. Его пассажир доставлен в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Рязанской области

В Рязани 24 мая, примерно в 01:00, вблизи дома №5 по проезду Шабулина произошло смертельное ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 30-летний житель Скопинского района за рулем незарегистрированного мотоцикла не справился с управлением и наехал на опору освещения. При этом мужчина не имел прав соответствующей категории.

Водитель погиб на месте, его 34-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие пятницу и выходные в Рязанской области произошло 13 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 15 получили травмы.