Половина рязанцев – за пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года

НовостиОбщество25 мая 2026 9:30

Лишить табака целое поколение: 54% рязанцев поддерживает пожизненный запрет сигарет для современных несовершеннолетних

Источник:kp.ru
Больше половины рязанцев не хотят видеть сигареты в руках повзрослевших детей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Инициатива навсегда запретить продажу сигарет всем, кто родился после 31 декабря 2008 года, нашла горячий отклик у 54% горожан. Таковы данные опроса SuperJob.

Сейчас этим подросткам нет 18, но если инициатива пройдет – они никогда не смогут легально купить никотин. Женщины поддерживают запрет активнее мужчин (58% против 50%). Против высказались лишь 24% горожан.

Чем выше доход опрошенных, тем радикальнее позиция: среди зарабатывающих от 150 тыс. рублей – 58% выступают «за» запрет. Интересно, что даже 45% курящих рязанцев не против пожизненного табачного эмбарго для молодого поколения.

Противники инициативы приводят свои доводы: «Не запрет, а профилактика», «Любой запрет порождает черный рынок», «Взрослый человек сам решает». Но перевес на стороне тех, кто готов ввести запрет для целого поколения.