СПК «Колос» в Рязанской области оштрафовали за нарушения с пестицидами

Мировой суд оштрафовал СПК «Колос» за нарушения при работе с пестицидами и агрохимикатами, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.

В августе 2025 года проверка выявила, что кооператив нарушил правила работы в системе «Сатурн» и не соблюдал регламенты, которые затрагивают в том числе интересы пчеловодов. Предписание об устранении нарушений выдали сроком до 2 февраля 2026 года.

В феврале выяснилось: предписание аграрии не исполнили. Управление возбудило административное дело и направило материалы мировому судье Сапожковского районного суда.

В мае 2026 года суд признал СПК «Колос» виновным и назначил штраф.