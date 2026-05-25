Женщину с болью в сердце спасли на кладбище в Рязани в День Победы

Бригада скорой помощи спасла женщину, которой стало плохо на кладбище, сообщает минздрав Рязанской области.

Всё произошло 9 мая. Пожилая женщина пришла с дочерью проведать могилу своей матери – ветерана Великой Отечественной войны.

«На кладбище у нее начала сильно кружиться голова, появилась боль в сердце. Она присела на скамеечку и не могла двинуться с места. Меня охватила паника, но я вызвала скорую помощь», - вспоминает дочь женщины.

Четко объяснить медикам местонахождение могилы не получалось, поэтому движение бригады координировала диспетчер по телефону.

«Скорая» все же прибыла оперативно, врачи сделали инъекции и доставили женщину в больницу.