НовостиОбщество25 мая 2026 8:47

Женщину с болью в сердце спасли на кладбище в Рязани в День Победы

Диспетчер координировала бригаду по телефону, врачи приехали оперативно
Рязанку спасли на кладбище после сердечного приступа в День Победы.

Бригада скорой помощи спасла женщину, которой стало плохо на кладбище, сообщает минздрав Рязанской области.

Всё произошло 9 мая. Пожилая женщина пришла с дочерью проведать могилу своей матери – ветерана Великой Отечественной войны.

«На кладбище у нее начала сильно кружиться голова, появилась боль в сердце. Она присела на скамеечку и не могла двинуться с места. Меня охватила паника, но я вызвала скорую помощь», - вспоминает дочь женщины.

Четко объяснить медикам местонахождение могилы не получалось, поэтому движение бригады координировала диспетчер по телефону.

«Скорая» все же прибыла оперативно, врачи сделали инъекции и доставили женщину в больницу.