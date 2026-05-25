НовостиОбщество25 мая 2026 7:52

Газовая труба и прорыв водопровода стали темой обращения жителей Пронска в СКР

Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы на потенциально опасную газовую трубу и частые нарушения водоснабжения
Председатель СК России поручил проверить жалобы жителей Пронска.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе рязанского СУ СК Олегу Васильеву доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жителей рабочего поселка Пронск. Поводом послужили сообщения в соцсетях.

Граждане указали, что на улице К.Г. Маничкина между двумя жилыми домами проложен газопровод, повреждение которого грозит разгерметизацией и утечкой газа, создавая угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, из-за ветхого состояния трубопровода систематически происходят коммунальные аварии, а улицу затопляет.

Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако мер по организации ремонтных работ и переносу газовой трубы до сих пор не принято.

В СУ СК России по региону уже организована процессуальная проверка. Глава ведомства поставил ее ход и исполнение поручения на контроль в центральном аппарате СК России. О результатах проверки будет доложено дополнительно.