Автомобиль протаранил крыльцо деревянного резного дома в центре Рязани

Автомобиль протаранил крыльцо старинного (конца XIX века) деревянного резного дома на улице Право-Лыбедской в Рязани. Фото публикует Рязинформбюро. Сейчас в здании располагается Центра детского творчества «Феникс».

Как отмечают в учреждении, пострадавших нет. При этом крыльцо находится в «серьезном аварийном состоянии». Занятия и игровые программы проходят в обычном режиме, но пользоваться теперь нужно другим входом — с пандусом, слева от основного.

«Пожалуйста, не заходите за ограждение. Существует риск обрушения элементов крыльца», - предупреждает администрация Центра детского творчества.