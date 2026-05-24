МЧС: в квартире пятиэтажки в Касимове произошел «хлопок».

Утром 24 мая в квартире жилого дома в микрорайоне Приокский города Касимова случилось ЧП. Главное управление МЧС России по Рязанской области сообщает о «хлопке», пока не уточняя, что конкретно привело к разрушениям.

По фотографии, опубликованной ведомством, можно судить, что эпицентр расположен в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажного дома. Там выбита оконная рама и разбито балконное остекление.

Ликвидацией последствий ЧП от МЧС занимаются 20 сотрудников и восемь единиц техники. Информации о пострадавших также пока не поступало.