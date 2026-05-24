Рязанских дорожников научили правильно укладывать асфальт

В Рязанской области дорожники повысили квалификацию по асфальтовым работам. Фото: минтранс Рязанской области.

Более 60 специалистов дорожной отрасли Рязанской области освоили современные технологии укладки асфальта. Они изучили производство асфальтобетонных смесей, разобрали причины появления дефектов на дорогах и отработали навыки на производственных площадках, сообщает минтранс Рязанской области.

В первом потоке Школы дорожного мастерства учились 164 человека из 23 организаций четырех регионов России. От Рязанской области было больше всего участников.

Специалисты выезжали на объекты, изучали реальный опыт и отрабатывали технологии укладки асфальта.