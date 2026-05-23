Рустам Халиков покинул должность зампреда регионального правительства. Фото: правительство Рязанской области.

30-летний заместитель губернатора Рязанской области Рустам Халиков покинул должность зампреда. Информацию о чиновнике удалили с сайта регионального правительства. На странице, где некогда была размещена его биография, указано «элемент не найден».

Уроженец Саратова Рустам Халиков курировал в регионе работу министерства ТЭК и ЖКХ и жилищной инспекции.

В Рязань Халиков перебрался в ноябре 2024 года из Москвы, где занимал кресло начальника Управления газификации и учета потребления ресурсов Департамента городского ЖКХ.