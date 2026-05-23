Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2026 11:12

«Элемент не найден…» 30-летний замгубернатора Рязанской области Рустам Халиков покинул должность

30-летний Рустам Халиков покинул должность заместителя рязанского губернатора
Источник:kp.ru
Рустам Халиков покинул должность зампреда регионального правительства. Фото: правительство Рязанской области.

Рустам Халиков покинул должность зампреда регионального правительства. Фото: правительство Рязанской области.

30-летний заместитель губернатора Рязанской области Рустам Халиков покинул должность зампреда. Информацию о чиновнике удалили с сайта регионального правительства. На странице, где некогда была размещена его биография, указано «элемент не найден».

Уроженец Саратова Рустам Халиков курировал в регионе работу министерства ТЭК и ЖКХ и жилищной инспекции.

В Рязань Халиков перебрался в ноябре 2024 года из Москвы, где занимал кресло начальника Управления газификации и учета потребления ресурсов Департамента городского ЖКХ.