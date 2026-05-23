НовостиОбщество23 мая 2026 6:50

В Рязани на улице Каширина появится мемориал училищу связи

Память о выпускниках и педагогах расформированного училища увековечат в инновационной долине
Источник:kp.ru
«Аэрокосмическая инновационная долина» создается на территории бывшего училища связи.

На территории первой очереди ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» в Рязани планируют установить мемориал выпускникам и педагогам Рязанского высшего военного командного училища связи. Об этом сообщил генеральный директор ИНТЦ Павел Новицкий.

«Именно в здании на улице Каширина на протяжении десятилетий располагалось училище – одно из ключевых учебных заведений страны по подготовке офицеров войск связи», – отметил гендиректор. Он подчеркнул, что мемориал станет символом преемственности поколений и уважения к истории этого места.

Училище вело историю с 1960 года, более полувека готовя офицеров для ВС СССР и России. В 2011 году оно завершило работу, а сегодня на его месте создается инфраструктура инновационной долины.