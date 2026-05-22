«Осознавал, что вешаю на людей кредиты»: 20-летний рязанец загонял в долги через маркетплейсы жителей Пензы

На допросе молодой человек заявил: «Это того не стоит». Фото: УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области задержали 20-летнего жителя Рязанской области, подозреваемого во взломе аккаунтов на маркетплейсах. Молодой человек покупал в теневом сегменте сим-карты, которые ранее принадлежали пензенцам, но те не отвязали их от онлайн-сервисов.

Используя номера, он получал доступ к профилям жертв и оформлял на них рассрочку на дорогие товары. Ежемесячные платежи списывались со счетов владельцев аккаунтов. Похищенное имущество парень дистанционно продавал по сниженным ценам, отправляя покупателям QR-коды для получения в пунктах выдачи.

Уже установлена причастность подозреваемого к трём эпизодам. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. При обыске в Рязани у подозреваемого изъяли около ста сим-карт, семь телефонов, банковские карты и компьютеры. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключён под стражу.