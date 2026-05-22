Манипулятором уже грузили подстанцию в кузов: почти три года искали организатора дерзкого преступления в Михайловском районе

11 раз судимого рецидивиста задержали в Домодедово.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Рязанской области задержали рецидивиста, который пытался похитить трансформаторную подстанцию и бытовой вагон в Михайловском районе.

В ноябре 2023 года энергетик, проезжая по трассе Москва – Астрахань, случайно заметил возле подстанции грузовик с манипулятором. Двое рабочих готовили электрооборудование к погрузке. По их словам, заказчиком был мужчина, находившийся неподалеку. Специалист энергокомпании вызвал полицию, а организатор бросился в лесопосадку и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Ущерб мог превысить полмиллиона рублей.

В процессе следствия удалось выяснить, что технику и рабочих наняли по объявлению под предлогом перевозки подстанции в соседний регион. По описанию свидетелей оперативники вышли на след таинственного мужчины – он снимал комнату в гостинице в Михайлове.

В итоге полицейские установили, что подозреваемый – 11 раз судимый житель Московской области 1981 года рождения – скрывается в Домодедово. Злоумышленника задержали. Он признал вину. Решается вопрос о мере пресечения.