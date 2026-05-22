На голосовании за благоустройство в Рязани возникла острая конкуренция

Лесопарк - вечный фаворит в Советском районе Рязани.

Продолжается голосование за благоустройство общественных пространств в 2026 году. В Рязани на федеральное финансирование претендуют по шесть объектов в Железнодорожном и Советском районах, в Московском и Октябрьском - девять и 10 соответственно.

В Советском районе лидирует Лесопарк, которому горожане на момент публикации отдали 3562 голоса, следом - Театральная площадь с 2038 голосами.

В Железнодорожном районе идет борьба между парком Железнодорожников на проезде Завражнова (2590 голосов), зеленой зоной вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе (2398 голосов) и сквер у Дворца молодежи (2365 голосов).

В Московском районе далеко оторвалась зеленая зона в микрорайоне Недостоево. У нее 5056 голосов, тогда как у ближайших преследователей - Комсомольского парка и парка им. Гагарина - около 2500.

Наконцев, в Октябрьском районе конкурируют зеленая зона с каскадом прудов рядом с домом 42 по улице Новоселов (ручей Песоченка) и бессменно побеждавшие в последние годы Черезовские пруды - 4418 на 4393 голосов.

Продлится голосование еще три недели - до 12 июня.