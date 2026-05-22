НовостиПроисшествия22 мая 2026 11:31

Двое подростков зарезали мужчину в Ряжске из-за оскорбления матери

Молодые люди сначала избили мужчину, а потом один из них достал складной туристический нож
В Ряжске парни избили и зарезали хозяина квартиры складным ножом. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

В Рязанской области следователи завершили расследование дела об убийстве мужчины двумя подростками, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 22 ноября 2025 года в Ряжске. Два местных парня в возрасте 15 и 17 лет находились в квартире у общего приятеля. В какой-то момент между ними произошел конфликт – мужчина оскорбил мать одного из обвиняемых. Это послужило поводом для убийства негостеприимного хозяина.

Молодые люди сначала избили мужчину, а потом один из них достал складной туристический нож и нанес им 21 удар в грудь, живот и поясницу хозяина квартиры. После этого второй товарищ забрал у него нож и сам продолжил добивать израненного мужчину.

Следователи собрали достаточно доказательств виновности обвиняемых. Уголовное дело направлено в суд.