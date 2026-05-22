В Рязани с 1 июля закроется подразделение МФЦ на Шереметьевской

Объявление о прекращении работы ТОСП №10 уже висит на дверях офиса.

ТОСП №10 по адресу ул. Шереметьевская, 11, прекратит работу с 1 июля 2026 года. Последний день приёма посетителей – 30 июня.

«Уважаемые заявители, сообщаем вам о том, что территориально обособленное структурное подразделение №10…прекращает свою работу с 01.07.2026 года», – сообщается в объявлении на дверях отделения.

Официальная причина закрытия не называется. По информации от читателей «КП-Рязань», сотрудники намекали на рост арендной платы и нехватку кадров: «некому здесь работать». Жители сожалеют о закрытии – офис пользовался популярностью из-за удобного расположения и перегруженности других МФЦ в районе.

С 1 июля заявления принимают в территориальном отделе по Октябрьскому району на ул. Новосёлов, 39, корп. 2.