Кипяток пошел на проезжую часть в центре Рязани, отключили от воды 40 домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В районе дома №3 по улице Грибоедова на проезжую часть вышла горячая вода, сообщает РМПТС. Коммунальная авария произошла 21 мая из-за поломки сильфонного компенсатора.
По данным муниципального предприятия, специалисты отключили поврежденный участок и приостановили подачу горячей воды в близлежащие дома. Всего без горячего водоснабжения остались порядка сорока жилых домов и социальные объекты: школа №8 и больница № 4 (гастроэнтерологический центр).
Жителей просят не приближаться к месту работ. О сроках восстановления обещают сообщить дополнительно.
- проезд Грибоедова, 5;
- улица Фирсова, 20;
- школа №8 (проезд Щедрина, 14);
- больница №4, гастроэнтерологический центр (улица Есенина, 17);
- улица Затинная, дома №№5, 7, 9, 11;
- улица Скоморошинская, дома №№15 к1, 15 к2, 21;
- улица Фурманова, дома №№2/4, 54б;
- улица Грибоедова, дома №№3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
- улица Вознесенская, дома №№9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
- улица Подгорная, дома №№5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;
- улица Свободы, дома №№17, 26, 35;
- улица Есенина, дома №№22, 36, 38.