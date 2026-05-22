Кипяток пошел на проезжую часть в центре Рязани, отключили от воды 40 домов

В районе дома №3 по улице Грибоедова на проезжую часть вышла горячая вода, сообщает РМПТС. Коммунальная авария произошла 21 мая из-за поломки сильфонного компенсатора.

По данным муниципального предприятия, специалисты отключили поврежденный участок и приостановили подачу горячей воды в близлежащие дома. Всего без горячего водоснабжения остались порядка сорока жилых домов и социальные объекты: школа №8 и больница № 4 (гастроэнтерологический центр).

Жителей просят не приближаться к месту работ. О сроках восстановления обещают сообщить дополнительно.

Список адресов, где из-за аварии отключили горячую воду:

- проезд Грибоедова, 5;

- улица Фирсова, 20;

- школа №8 (проезд Щедрина, 14);

- больница №4, гастроэнтерологический центр (улица Есенина, 17);

- улица Затинная, дома №№5, 7, 9, 11;

- улица Скоморошинская, дома №№15 к1, 15 к2, 21;

- улица Фурманова, дома №№2/4, 54б;

- улица Грибоедова, дома №№3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;

- улица Вознесенская, дома №№9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;

- улица Подгорная, дома №№5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;

- улица Свободы, дома №№17, 26, 35;

- улица Есенина, дома №№22, 36, 38.