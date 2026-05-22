Мэрия отреагировала на жалобу о пробке у платного путепровода в Рязани

Утром 22 мая у платного путепровода на Восточной окружной дороге в Рязани образовалась огромная пробка из-за сломанного терминал оплаты (среднего). Жалоба местной жительницы появилась на канале губернатора Павла Малкова. По словам рязанки, автомобильный затор растянулся от АЗС «Газпромнефть» (более 2 км).

«Почему при поломке не открывают окно для беспрепятственного проезда? Это полное издевательство над людьми. Почему я не могу спрогнозировать время до работы, так как не знаю, сломалось ли что-то в очередной раз на платном переезде?» - возмутилась женщина.

В администрации города отреагировали на жалобу и сообщили, что на указанном участке проводятся ремонтные работы.

«В течение двух часов движение восстановят», - пообещали в мэрии в 12:25.