Сухость во рту, слабость... Симптомы не вызывали опасений у рязанца, оказалось - диабет

В городской поликлинике №2 рязанцу диагностировали сахарный диабет на ранней стадии. Мужчина пожаловался на сухость во рту, ночные подъемы из-за частого мочеиспускания и слабость. Симптомы сохранялись несколько месяцев, но не вызывали у пациента серьезных опасений.

Как рассказал областной минздрав, медики взяли анализ крови. Оказалось, что сахар у мужчины повышен – 8,2 ммоль/л. Дополнительные анализы помогли установить точный диагноз – сахарный диабет второго типа. В результате пациент своевременно начал терапию под наблюдением эндокринолога. Ему назначили диету, дали рекомендации по физической активности и контролю уровня сахара в крови.

Представители минздрава отмечают, что сахарный диабет второго типа без своевременного выявления может привести к серьезным осложнениям - нарушению зрения, поражению почек и нервной системы. Одним из самых эффективных способов профилактики медики называют диспансеризацию.