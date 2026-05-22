Среднемесячную зарплату руководителей рязанских вузов назвало Миноборнауки

Дмитрий Боков и Сергей Банников. Фото: РГУ имени С.А. Есенина, РГРТУ

Минобрнауки России назвало среднемесячную зарплату руководящего состава подведомственных учреждений за 2025 год. В список вошли ректоры, проректоры и главные бухгалтеры Рязанского государственого университета имени С.А. Есенина и Рязанского государственного радиотехнического университета.

Информация представлена следующая:

РГРТУ

- и.о. ректора Сергей Банников - 401 087 руб.;

- проректор по инфраструктуре Василий Верясов - 237 503 руб.;

- проректор по научной работе и инновациям Сергей Гусев - 426 682 руб.;

- проректор по молодежной политике и социальным вопросам Юлия Еремеева - 168 038 руб.;

- проректор по образовательной деятельности Елена Соколова - 204 839 руб.;

- главный бухгалтер Любовь Москвитина - 282 547 руб.

РГУ

- ректор Дмитрий Боков - 611 111 руб.;

- проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Татьяна Косачева - 194 657 руб.;

- проректор по развитию, инновационной деятельности и науке Владимир Усков - 226 926 руб.;

- проректор по образовательной деятельности Ольга Щетинкина - 222 428 руб.;

- главный бухгалтер - начальник финансово-экономического управления Лидия Елистратова Николаевна - 219 571 руб.